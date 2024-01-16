Курзакова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзакова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Курзаков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович

Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Курзаков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаков Иван Ефимович

Смерть
Неизвестно
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