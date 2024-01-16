Курзакова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Курзаков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович
Курганчики, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Курзаков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Курзаков Иван Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно