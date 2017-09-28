Меньшикова (Меньшикова) Любовь Краснославовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Меньшикова) Любовь Краснославовна

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Место рождения

Alexandrovsk, Perm Krai, Russia

Дата рождения

11.02.1959

Дата смерти

28.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1959

Отец: Козлов Краснослав Андреевич

Мать: Козлова Валентина Петровна

Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кладовщик на заводе
Смерть
28.09.2017
Березники
Причина смерти: Болезнь (рак кишечника)
Похороны
30.09.2017
Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Рядом с мамой, тетей и сетрой
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