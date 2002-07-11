Козлов Краснослав Андреевич
Место рожденияАлександровск, Пермский край, Россия
Дата рождения27.04.1926
Дата смерти20.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1926
Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
15.10.1955
Александровск, Пермский край, Россия
Супруг(-а): Краснослав Андреевич Козлов
Рождение ребёнка
28.07.1956
Дочь: Мохова Татьяна Краснославовна
Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна
Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
02.08.1957
Дочь: Микова Надежда Краснославовна
Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна
Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
11.02.1959
Дочь: Меньшикова Любовь Краснославовна
Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна
Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик, связист
Смерть
20.05.1981
Похороны
Неизвестно
Александровск (Aleksandrovsk), Aleksandrovsk, Permskiy Kray, Russia