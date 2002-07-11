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Козлов Краснослав Андреевич

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Место рождения

Александровск, Пермский край, Россия

Дата рождения

27.04.1926

Дата смерти

20.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1926

Отец: Козлов Андрей Петрович

Мать: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
15.10.1955

Жена: Козлова Валентина Петровна

Александровск, Пермский край, Россия
Супруг(-а): Краснослав Андреевич Козлов
Рождение ребёнка
28.07.1956

Дочь: Мохова Татьяна Краснославовна

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
02.08.1957

Дочь: Микова Надежда Краснославовна

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
11.02.1959

Дочь: Меньшикова Любовь Краснославовна

Мать ребёнка: Козлова Валентина Петровна

Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Электрик, связист
Смерть
20.05.1981
Похороны
Неизвестно
Александровск (Aleksandrovsk), Aleksandrovsk, Permskiy Kray, Russia
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