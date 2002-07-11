Козлова (Мехоношина) Валентина Петровна
Место рожденияАлександровск, Пермский край, Россия
Дата рождения15.12.1929
Дата смерти11.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
15.12.1929
Александровск, Пермский край, Россия
Актовая запись о рождении №251 от 17.12.1929 по Александровскому поселковому совету Кизеловского района Уральской области
Бракосочетание
15.10.1955
Александровск, Пермский край, Россия
Супруг(-а): Краснослав Андреевич Козлов
Рождение ребёнка
28.07.1956
Дочь: Мохова Татьяна Краснославовна
Отец ребёнка: Козлов Краснослав Андреевич
Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
02.08.1957
Дочь: Микова Надежда Краснославовна
Отец ребёнка: Козлов Краснослав Андреевич
Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
11.02.1959
Дочь: Меньшикова Любовь Краснославовна
Отец ребёнка: Козлов Краснослав Андреевич
Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Смерть
11.07.2002
Александровск, Пермский край, Россия
Причина смерти: Болезнь | Свидетельство о смерти №241 от 12.07.2002 по отделу ЗАГС г. Александровска Пермской области
Похороны
Неизвестно
Александровск (Aleksandrovsk), Aleksandrovsk, Permskiy Kray, Russia