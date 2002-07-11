Козлова (Мехоношина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова (Мехоношина) Валентина Петровна

Козлова (Мехоношина) Валентина Петровна

avatar

Место рождения

Александровск, Пермский край, Россия

Дата рождения

15.12.1929

Дата смерти

11.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1929

Отец: Мехоношин Петр Сафонович

Мать: Мехоношина Елизавета Яковлевна

Александровск, Пермский край, Россия
Актовая запись о рождении №251 от 17.12.1929 по Александровскому поселковому совету Кизеловского района Уральской области
Бракосочетание
15.10.1955

Муж: Козлов Краснослав Андреевич

Александровск, Пермский край, Россия
Супруг(-а): Краснослав Андреевич Козлов
Рождение ребёнка
28.07.1956

Дочь: Мохова Татьяна Краснославовна

Отец ребёнка: Козлов Краснослав Андреевич

Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
02.08.1957

Дочь: Микова Надежда Краснославовна

Отец ребёнка: Козлов Краснослав Андреевич

Alexandrovsk, gorod Aleksandrovsk, Perm Krai, Russia
Рождение ребёнка
11.02.1959

Дочь: Меньшикова Любовь Краснославовна

Отец ребёнка: Козлов Краснослав Андреевич

Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Смерть
11.07.2002
Александровск, Пермский край, Россия
Причина смерти: Болезнь | Свидетельство о смерти №241 от 12.07.2002 по отделу ЗАГС г. Александровска Пермской области
Похороны
Неизвестно
Александровск (Aleksandrovsk), Aleksandrovsk, Permskiy Kray, Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close