Анисимов Евгений Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Евгений Эдуардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1965

Дата смерти

07.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1937 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1965

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анисимова (Федянина) Лидия Григорьевна

Развод
Неизвестно

Жена: Анисимова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Татьяна

Рождение ребёнка
21.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Татьяна

Смерть
07.07.2007

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