Анисимов Евгений Эдуардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1965
Дата смерти07.07.2007
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1965
Отец: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Анисимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Татьяна
Рождение ребёнка
21.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Татьяна
Смерть
07.07.2007