Анисимова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова Татьяна

Анисимова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Анисимов Евгений Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Евгений Эдуардович

Рождение ребёнка
21.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Евгений Эдуардович

Смерть
Неизвестно

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