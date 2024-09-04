(Леднева) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1885
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1902
Рождение ребёнка
01.11.1909
Дочь: (Шляхова) Параскева
Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: (Шляхова) Елена
Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1916
Дочь: (Шляхова) Дарья
Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1919
Дочь: (Шляхова) Анастасия
Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич