(Леднева) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Леднева) Мария

(Леднева) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1885

Отец: Леднев Никандр Афанасьевич

Мать: (Затолокина) Анна Трофимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1902

Муж: Шляхов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1909

Дочь: (Шляхова) Параскева

Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: (Шляхова) Елена

Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1916

Дочь: (Шляхова) Дарья

Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1919

Дочь: (Шляхова) Анастасия

Отец ребёнка: Шляхов Михаил Васильевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.