(Затолокина) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Затолокина) Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

15.11.1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Затолокин Трофим Антонович

Мать: Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.01.1869

Муж: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
10.10.1869

Дочь: (Леднева) Елизавета

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.01.1871

Сын: Леднев Стефан

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
30.07.1873

Сын: Леднев Матвей Никандрович

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
06.11.1875

Сын: Леднев Михаил Никандрович

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
22.09.1878

Сын: Леднев Григорий

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
24.03.1881

Сын: Леднев Иван

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.03.1883

Сын: Леднев Стефан

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
16.04.1885

Дочь: (Леднева) Мария

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.11.1887

Дочь: (Леднева) Степанида

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.05.1890

Сын: Леднев Тимофей

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: (Леднева) Пелагея

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Леднев Фёдор

Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич

Смерть
15.11.1918

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