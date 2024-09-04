(Затолокина) Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти15.11.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Затолокин Трофим Антонович
Мать: Мария Ивановна
Дочь: (Леднева) Елизавета
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Стефан
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Матвей Никандрович
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Михаил Никандрович
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Григорий
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Иван
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Стефан
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Дочь: (Леднева) Мария
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Дочь: (Леднева) Степанида
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Тимофей
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Дочь: (Леднева) Пелагея
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич
Сын: Леднев Фёдор
Отец ребёнка: Леднев Никандр Афанасьевич