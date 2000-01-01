Мягади — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягади

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1770 г.р.

Мать

1771 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гисметулла

Мать: Паракал

Смерть
1800
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