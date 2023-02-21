Паракал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паракал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1770 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Мягади

Отец ребёнка: Гисметулла

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кадыргул

Отец ребёнка: Гисметулла

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кайдырулла

Отец ребёнка: Гисметулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гисметулла

Смерть
Неизвестно
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