Дырдина (Евплова) Марья Федосеевна (Феодосиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дырдина (Евплова) Марья Федосеевна (Феодосиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

30.05.1899

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евплов Иван

Рождение ребёнка
1838

Сын: Дырдин Степан (Стефан) Иванович

Отец ребёнка: Евплов Иван

https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дырдин Корней (Корнилий) Иванович

Отец ребёнка: Евплов Иван

https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Рождение ребёнка
10.01.1849

Дочь: Дырдина Ксения (Аксинья) Ивановна

Отец ребёнка: Евплов Иван

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/a41d8988-84c1-40bb-b358-6e38a179faa4/88 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №2, стр. 88
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евпова Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Евплов Иван

https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123
Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Дырдин Иван Иванович

Отец ребёнка: Евплов Иван

ГА Астраханской области (ГААО), фонд №459, опись №1, дело №39, стр. 123 https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123
Рождение ребёнка
02.09.1859

Сын: Дырдина Архип Иванович

Отец ребёнка: Евплов Иван

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/902c484a-6e05-420a-b307-c6cffed4a372/122 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №3, стр. 122
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евплова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Евплов Иван

https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123
Смерть
30.05.1899
Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/79d6c560-6bd0-43e8-acef-e394acee0633/16 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №643, опись №1, дело №144, стр. 16

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