Дырдина (Евплова) Марья Федосеевна (Феодосиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти30.05.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евплов Иван
Рождение ребёнка
1838
Сын: Дырдин Степан (Стефан) Иванович
Отец ребёнка: Евплов Иван
https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дырдин Корней (Корнилий) Иванович
Отец ребёнка: Евплов Иван
https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Рождение ребёнка
10.01.1849
Дочь: Дырдина Ксения (Аксинья) Ивановна
Отец ребёнка: Евплов Иван
https://yandex.ru/archive/catalog/a41d8988-84c1-40bb-b358-6e38a179faa4/88 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №2, стр. 88
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евпова Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Евплов Иван
https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Дырдин Иван Иванович
Отец ребёнка: Евплов Иван
ГА Астраханской области (ГААО), фонд №459, опись №1, дело №39, стр. 123 https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123
Рождение ребёнка
02.09.1859
Отец ребёнка: Евплов Иван
https://yandex.ru/archive/catalog/902c484a-6e05-420a-b307-c6cffed4a372/122 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №3, стр. 122
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евплова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Евплов Иван
https://yandex.ru/archive/catalog/fc0fb178-f2b1-4b1b-8014-634de9f54cb6/123
Смерть
30.05.1899
Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/79d6c560-6bd0-43e8-acef-e394acee0633/16 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №643, опись №1, дело №144, стр. 16