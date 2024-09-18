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Дырдин Степан (Стефан) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Евплов Иван

Мать: Дырдина (Евплова) Марья Федосеевна (Феодосиевна)

https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евплова Лукерья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дырдина Анна Николаевна

Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евплова Варвара Степановна

Мать ребёнка: Евплова Лукерья Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1875

Сын: Дырдин Павел Степанович

Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/a793bf02-52c2-4a04-9621-cf0091231044/129 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №14, стр. 129
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Дырдина (Евплова) Мария Степановна

Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Дырдина Анастасия Стефановна (Степановна)

Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна

Рождение ребёнка
20.06.1882

Дочь: Евплова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
https://yandex.ru/archive/catalog/6266d522-06d2-45a7-8174-c58e7b974597/39 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №36, стр. 39
Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Дырдин Евфимий (Ефимий) Степанович

Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна

Енотаевка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

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