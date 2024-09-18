Дырдин Степан (Стефан) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
https://yandex.ru/archive/catalog/8d9c5385-3348-4f98-bb82-f9e3b4c5afcf/973
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дырдина Анна Николаевна
Ивановка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евплова Варвара Степановна
Мать ребёнка: Евплова Лукерья Михайловна
Рождение ребёнка
10.12.1875
Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна
https://yandex.ru/archive/catalog/a793bf02-52c2-4a04-9621-cf0091231044/129 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №14, стр. 129
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Дырдина (Евплова) Мария Степановна
Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Дырдина Анастасия Стефановна (Степановна)
Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.1882
Дочь: Евплова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна
https://yandex.ru/archive/catalog/6266d522-06d2-45a7-8174-c58e7b974597/39 ГА Астраханской области (ГААО), фонд №595, опись №1, дело №36, стр. 39
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Дырдин Евфимий (Ефимий) Степанович
Мать ребёнка: Дырдина Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно