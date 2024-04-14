Лукомский Иван Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукомский Александр Иванович
Мать ребёнка: Лукомская Лидия Аполлоновна
Рождение ребёнка
13.08.1961
Сын: Лукомский Сергей Иванович
Мать ребёнка: Лукомская Лидия Аполлоновна
Смерть
Неизвестно