Лукомский Иван Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукомский Иван Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукомский Александр Иванович

Мать ребёнка: Лукомская Лидия Аполлоновна

Рождение ребёнка
13.08.1961

Сын: Лукомский Сергей Иванович

Мать ребёнка: Лукомская Лидия Аполлоновна

Смерть
Неизвестно

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