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Лукомский Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1961

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1961

Отец: Лукомский Иван Филипович

Мать: Лукомская Лидия Аполлоновна

Рождение ребёнка
06.12.1983

Сын: Лукомский Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна

Рождение ребёнка
19.04.1991

Дочь: Ситникова (Лукомская) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна

Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.02.2017

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