Лукомский Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1961
Дата смерти04.02.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1961
Рождение ребёнка
06.12.1983
Сын: Лукомский Виктор Сергеевич
Мать ребёнка: Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна
Рождение ребёнка
19.04.1991
Дочь: Ситникова (Лукомская) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Лукомская (Келлер) Лидия Викторовна
Кстово, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.02.2017