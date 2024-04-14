Лукомская Лидия Аполлоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1931
Дата смерти25.08.1016
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.08.1016
Рождение
04.03.1931
Отец: Соболев Аполлон
Мать: Соболева Дульсия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лукомский Александр Иванович
Отец ребёнка: Лукомский Иван Филипович
Рождение ребёнка
13.08.1961
Сын: Лукомский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Лукомский Иван Филипович