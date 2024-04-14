Лукомская Лидия Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукомская Лидия Аполлоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1931

Дата смерти

25.08.1016

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.08.1016
Рождение
04.03.1931

Отец: Соболев Аполлон

Мать: Соболева Дульсия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукомский Александр Иванович

Отец ребёнка: Лукомский Иван Филипович

Рождение ребёнка
13.08.1961

Сын: Лукомский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лукомский Иван Филипович

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