Фомичев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомичев Николай Михайлович

Фомичев Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Караичев

Дата рождения

12.05.1912

Дата смерти

06.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912

Отец: Фомичев Михаил Андрианович

Мать: Фомичева Наталья Михайловна

Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Караичев
Рождение ребёнка
19.10.1945

Дочь: Колесниченко Александра Николаевна

Мать ребёнка: Фомичева Варвара Ивановна

Смерть
06.12.1969
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close