Фомичев Николай Михайлович
Место рожденияВолгоградская область, Котельниковский район, хутор Караичев
Дата рождения12.05.1912
Дата смерти06.12.1969
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1912
Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Караичев
Рождение ребёнка
19.10.1945
Дочь: Колесниченко Александра Николаевна
Мать ребёнка: Фомичева Варвара Ивановна
Смерть
06.12.1969
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область