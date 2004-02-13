Фомичева (Пальчунова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичева (Пальчунова) Варвара Ивановна

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Место рождения

Волгоградская область, Ленинский район, село Солодовка

Дата рождения

23.12.1913

Дата смерти

13.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЯН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1913

Отец: Пальчунов Иван Федорович

Мать: Пальчунова Анастасия Федоровна

Волгоградская область, Ленинский район, село Солодовка
Рождение ребёнка
19.10.1945

Дочь: Колесниченко Александра Николаевна

Отец ребёнка: Фомичев Николай Михайлович

Смерть
13.02.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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