Фомичева (Пальчунова) Варвара Ивановна
Место рожденияВолгоградская область, Ленинский район, село Солодовка
Дата рождения23.12.1913
Дата смерти13.02.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1913
Волгоградская область, Ленинский район, село Солодовка
Рождение ребёнка
19.10.1945
Дочь: Колесниченко Александра Николаевна
Отец ребёнка: Фомичев Николай Михайлович
Смерть
13.02.2004
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область