Куранова (Тутаринова) Наталия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Тутаринова) Наталия Герасимовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
08.11.1893 ст.

Муж: Куранов Константин Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Константин Иванович Куранов - 27 лет Невеста: казачка девица Наталия Герасимовна Тутаринова - 16 лет Поручители: мещанине Степан Яковлевич Болдырев, Андрей Васильевич Ганюшкин, казаки Ва... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1895 ст.

Сын: Куранов Василий Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казаки Василий Иванович Куранов и Анфиса Герасимовна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 14 номер 20
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.

Сын: Куранов Гавриил Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Дмитрий Адрианович Никешин и казачка Тутаринова Анфиса Герасимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 11 номер 16
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.

Сын: Куранов Иван Константинович

Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и мещанка Анна Дмитриевна Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 17 номер 36
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.

Дочь: Куранова Евдокия Константиновна

Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и мещанка Анфиза Герасимовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 16 номер 33
Смерть
Неизвестно
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