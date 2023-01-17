Куранова (Тутаринова) Наталия Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1893 ст.
Жених: казак Константин Иванович Куранов - 27 лет Невеста: казачка девица Наталия Герасимовна Тутаринова - 16 лет Поручители: мещанине Степан Яковлевич Болдырев, Андрей Васильевич Ганюшкин, казаки Ва... Показать все
Рождение ребёнка
12.02.1895 ст.
Сын: Куранов Василий Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович
Восприемники: казаки Василий Иванович Куранов и Анфиса Герасимовна Тутаринова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-17 файл 14 номер 20
Рождение ребёнка
20.01.1897 ст.
Сын: Куранов Гавриил Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович
Восприемники: мещанин Дмитрий Адрианович Никешин и казачка Тутаринова Анфиса Герасимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 11 номер 16
Рождение ребёнка
22.02.1898 ст.
Сын: Куранов Иван Константинович
Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и мещанка Анна Дмитриевна Ганюшкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 17 номер 36
Рождение ребёнка
01.03.1900 ст.
Дочь: Куранова Евдокия Константиновна
Отец ребёнка: Куранов Константин Иванович
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и мещанка Анфиза Герасимовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 16 номер 33
Смерть
Неизвестно