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Куранов Гавриил Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

20.01.1897 ст.

Дата смерти

27.03.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1866 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897 ст.

Отец: Куранов Константин Иванович

Мать: Куранова Наталия Герасимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Дмитрий Адрианович Никешин и казачка Тутаринова Анфиса Герасимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 11 номер 16
Смерть
27.03.1897 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от малокровия в возрасте 2 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 8 номер 13
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