Куранов Гавриил Константинович
Место рождения
Дата рождения20.01.1897 ст.
Дата смерти27.03.1897 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1897 ст.
Восприемники: мещанин Дмитрий Адрианович Никешин и казачка Тутаринова Анфиса Герасимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-23 файл 11 номер 16
Смерть
27.03.1897 ст.
Умер от малокровия в возрасте 2 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 8 номер 13