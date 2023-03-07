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Куранова Евдокия Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.03.1900 ст.

Дата смерти

26.06.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1866 г.р.

Мать

Вычислено 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900 ст.

Отец: Куранов Константин Иванович

Мать: Куранова Наталия Герасимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и мещанка Анфиза Герасимовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 16 номер 33
Смерть
26.06.1900 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от дизентерии в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 28 номер 68
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