Куранова Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения01.03.1900 ст.
Дата смерти26.06.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1900 ст.
Восприемники: казак Иван Иванович Куранов и мещанка Анфиза Герасимовна Малетина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 16 номер 33
Смерть
26.06.1900 ст.
Умерла от дизентерии в возрасте 4 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-34 файл 28 номер 68