Лавелина (Лавелина) Васса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1913
Дата смерти19.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрьев Иван ?
Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1939
Дочь: Севостьянова (Юрьева) Клара Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.10.1949
Отец ребёнка: не указан
Смерть
19.06.1998