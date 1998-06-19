Лавелина (Лавелина) Васса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавелина (Лавелина) Васса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1913

Дата смерти

19.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1913

Отец: Лавелин Николай Николаевич

Мать: Каморникова Дарья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глушаев Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрьев Иван ?

Работа или профессия
Неизвестно
Ветеринар
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1939

Дочь: Севостьянова (Юрьева) Клара Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.10.1949

Сын: Лавелин Валерий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
19.06.1998

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