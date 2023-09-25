Каморникова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каморникова Дарья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1882

Дата смерти

22.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1882

Отец: Коморников Алексей

Мать: Вера

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лавелин Викентий Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1901

Сын: Лавелин Игнатий Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.04.1903

Сын: Лавелин Антон Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Коморников Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
07.11.1911

Дочь: Зябкина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.1913

Дочь: Лавелина Васса Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.04.1915

Дочь: Лавелина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Каморников Степан Николаевич

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.10.1922

Дочь: Шушарина Устинья Николаевна

Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комоников Алексей Николаевич

Смерть
22.02.1963
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