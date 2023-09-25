Каморникова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1882
Дата смерти22.02.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1882
Отец: Коморников Алексей
Мать: Вера
Рождение ребёнка
1900
Сын: Лавелин Викентий Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Лавелин Игнатий Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
12.04.1903
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Коморников Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1911
Дочь: Зябкина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1913
Дочь: Лавелина Васса Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.04.1915
Дочь: Лавелина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Каморников Степан Николаевич
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
01.10.1922
Дочь: Шушарина Устинья Николаевна
Отец ребёнка: Лавелин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1963