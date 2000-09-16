Севостьянова (Юрьева) Клара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1939
Дата смерти16.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1939
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.08.1962
Дочь: Манапова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Севостьянов Валентин Павлович
Рождение ребёнка
15.09.1967
Сын: Севостьянов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Севостьянов Валентин Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
16.09.2000