Севостьянова (Юрьева) Клара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Юрьева) Клара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1939

Дата смерти

16.09.2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1939

Отец: не указан

Мать: Лавелина Васса Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.1962

Дочь: Манапова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Севостьянов Валентин Павлович

Рождение ребёнка
15.09.1967

Сын: Севостьянов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Севостьянов Валентин Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севостьянов Валентин Павлович

Место жительства
Неизвестно
Россия
Смерть
16.09.2000
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