Хамов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Хамов Михаил Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хамов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хамова Апполинария Васильевна

Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пестова (Хамова) Александра Васильевна

Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична

Козловка, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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