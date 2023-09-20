Хамов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Хамов Михаил Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хамова Апполинария Васильевна
Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пестова (Хамова) Александра Васильевна
Мать ребёнка: Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична
Козловка, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно