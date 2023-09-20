Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Шихов Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Хамова Апполинария Васильевна
Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Пестова (Хамова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович
Козловка, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1979