Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамова (Шихова) Еликонида Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шихов Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Хамов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Хамова Апполинария Васильевна

Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Пестова (Хамова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Хамов Василий Михайлович

Козловка, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1979

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