Хамов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Хамов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Хамов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Хамова Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно