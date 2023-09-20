Хамов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Хамов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Хамов Василий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Хамов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Хамова Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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