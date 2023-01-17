Коуров Иван Перфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коуров Иван Перфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Коуров Яков Иванович

Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
27.03.1936

Дочь: Белоусова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
19.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коурова Елена Васильевна

Смерть
Неизвестно
Верхняя Хохловка, Пермский муниципальный район, Пермский край
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