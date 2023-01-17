Коуров Иван Перфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Коуров Яков Иванович
Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
27.03.1936
Дочь: Белоусова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
19.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Коурова Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коурова Елена Васильевна
Смерть
Неизвестно
Верхняя Хохловка, Пермский муниципальный район, Пермский край