Коурова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоурова Елена Васильевна

Коурова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1896

Дата смерти

27.03.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова (Коурова) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коуров Иван Перфирьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Коуров Яков Иванович

Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич

Рождение ребёнка
27.03.1936

Дочь: Белоусова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич

Рождение ребёнка
19.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич

Смерть
27.03.1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.