Коурова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1896
Дата смерти27.03.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова (Коурова) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Сын: Коуров Яков Иванович
Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич
Рождение ребёнка
27.03.1936
Дочь: Белоусова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич
Рождение ребёнка
19.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коуров Иван Перфирьевич
Смерть
27.03.1979