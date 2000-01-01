Коннов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Коннов Иван Остафьевич

Мать: Коннова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Коннова Аграфена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Коннова Аграфена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Коннова Аграфена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коннова Аграфена Александровна

Смерть
Неизвестно
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