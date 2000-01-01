Коннов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Коннов Иван Остафьевич
Мать: Коннова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коннов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Коннова Аграфена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коннова Аграфена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коннов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Коннова Аграфена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно