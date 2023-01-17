Коннова (Широкова) Аграфена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коннова (Широкова) Аграфена Александровна

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Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Широков Александр Григорьевич

Мать: Широкова Татьяна Евстафьевна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Коннов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Коннов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коннов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Коннов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коннов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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