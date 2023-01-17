Коннова (Широкова) Аграфена Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коннов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Коннов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коннов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коннов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Коннов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно