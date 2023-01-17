Ощепков Анисим Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОщепков Анисим Никитин

Ощепков Анисим Никитин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Жена: Ощепкова Наталия Николаевна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители: Ефим Илларионович Белкин, Иван Тихонович Ярославцев, Григорий Иванович Ярославцев, Прокопий Николаевич Ярославцев ГАНО, Ф, Д-156, оп. 1, д. № 3988
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close