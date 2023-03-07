Ощепкова (Ярославцева) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Вычислено 1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1914 ст.
Поручители: Ефим Илларионович Белкин, Иван Тихонович Ярославцев, Григорий Иванович Ярославцев, Прокопий Николаевич Ярославцев ГАНО, Ф, Д-156, оп. 1, д. № 3988
Смерть
Неизвестно