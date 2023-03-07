Ощепкова (Ярославцева) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепкова (Ярославцева) Наталия Николаевна

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Место рождения

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Вычислено 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.02.1914 ст.

Муж: Ощепков Анисим Никитин

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители: Ефим Илларионович Белкин, Иван Тихонович Ярославцев, Григорий Иванович Ярославцев, Прокопий Николаевич Ярославцев ГАНО, Ф, Д-156, оп. 1, д. № 3988
Смерть
Неизвестно
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