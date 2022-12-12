Скробово
Барановичский район, Брестская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Минской губернии 1909 года
НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Скробово Горное, деревня267412127389Показать скан
Скробово Горное, имение3512127389Показать скан
Скробово Дольное, деревня176292127389Показать скан
Скробово Дольное, имение1912127389Показать скан
Скробово, имение712127389Показать скан
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Скробово218
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Скробово137