Новопашина (Напалкова) Домна Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Новопашин Вальтер Васильевич
Отец ребёнка: Новопашин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икрина Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Новопашин Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докучаева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Новопашин Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно