Новопашина (Напалкова) Домна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашина (Напалкова) Домна Тихоновна

Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Напалков Тихон Никитич

Мать: Напалкова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Новопашин Вальтер Васильевич

Отец ребёнка: Новопашин Василий Ефимович

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икрина Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Новопашин Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докучаева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Новопашин Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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