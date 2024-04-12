Новопашин Василий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Новопашин Ефим
Рождение ребёнка
02.08.1930
Сын: Новопашин Вальтер Васильевич
Мать ребёнка: Новопашина Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икрина Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Новопашина Домна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докучаева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Новопашина Домна Тихоновна
Смерть
Неизвестно