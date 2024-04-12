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Новопашин Василий Ефимович

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Новопашин Ефим

Мать: Новопашина Паросковья Перфильевна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1930

Сын: Новопашин Вальтер Васильевич

Мать ребёнка: Новопашина Домна Тихоновна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икрина Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Новопашина Домна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докучаева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Новопашина Домна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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