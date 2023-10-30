Новопашин Ефим
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Новопашина Паросковья Перфильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Новопашин Василий Ефимович
Мать ребёнка: Новопашина Паросковья Перфильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно