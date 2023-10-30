Новопашин Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашин Ефим

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Новопашин Илья Ефимович

Мать ребёнка: Новопашина Паросковья Перфильевна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Новопашин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Новопашина Паросковья Перфильевна

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новопашина Паросковья Перфильевна

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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