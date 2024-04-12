Новопашина (Новопашина) Паросковья Перфильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашина (Новопашина) Паросковья Перфильевна

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфилий

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Новопашин Илья Ефимович

Отец ребёнка: Новопашин Ефим

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Новопашин Василий Ефимович

Отец ребёнка: Новопашин Ефим

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новопашин Ефим

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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