Новопашина (Новопашина) Паросковья Перфильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфилий
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Новопашин Ефим
Рождение ребёнка
1907
Сын: Новопашин Василий Ефимович
Отец ребёнка: Новопашин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новопашин Ефим
Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно