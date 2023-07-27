Перфилий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Напалкова Марфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новопашина Паросковья Перфильевна
Мать ребёнка: не указана
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно