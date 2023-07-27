Напалкова (Напалкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Перфилий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучельникова ?
Отец ребёнка: Напалков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова ?
Отец ребёнка: Напалков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова ?
Отец ребёнка: Напалков ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова ?
Отец ребёнка: Напалков ?
Смерть
Неизвестно