Напалкова (Напалкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапалкова (Напалкова) Марфа

Напалкова (Напалкова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Перфилий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучельникова ?

Отец ребёнка: Напалков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова ?

Отец ребёнка: Напалков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова ?

Отец ребёнка: Напалков ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова ?

Отец ребёнка: Напалков ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close