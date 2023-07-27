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Потапова (Напалкова) ?
Потапова (Напалкова) ?
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Напалков ?
Мать
Напалкова (Напалкова) Марфа
1874 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Напалков ?
Мать:
Напалкова Марфа
Смерть
Неизвестно
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