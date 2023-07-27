Потапова (Напалкова) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Напалкова) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Напалков ?

Мать: Напалкова Марфа

Смерть
Неизвестно
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