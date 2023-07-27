Напалков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напалков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучельникова ?

Мать ребёнка: Напалкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова ?

Мать ребёнка: Напалкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова ?

Мать ребёнка: Напалкова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова ?

Мать ребёнка: Напалкова Марфа

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