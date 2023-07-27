Напалков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучельникова ?
Мать ребёнка: Напалкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова ?
Мать ребёнка: Напалкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова ?
Мать ребёнка: Напалкова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова ?
Мать ребёнка: Напалкова Марфа