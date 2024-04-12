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Напалков Тихон Никитич

Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Напалков Никита

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.11.1922

Сын: Напалков Аркадий Тихонович

Мать ребёнка: Напалкова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новопашина Домна Тихоновна

Мать ребёнка: Напалкова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
1935
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Пишуки, Ирбитский уезд, Пермская губерния
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