Напалков Тихон Никитич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1935
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Напалков Никита
Рождение ребёнка
07.11.1922
Сын: Напалков Аркадий Тихонович
Мать ребёнка: Напалкова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новопашина Домна Тихоновна
Мать ребёнка: Напалкова Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Смерть
1935
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Пишуки, Ирбитский уезд, Пермская губерния