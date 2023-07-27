Напалкова (Русакова) Евдокия (Авдотья) Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напалкова (Русакова) Евдокия (Авдотья) Дмитриевна

Место рождения

д. Малая Менчихова (к-хоз Красная Звезда)

Дата рождения

1883

Дата смерти

22.03.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Русаков Дмитрий

Мать: не указана

д. Малая Менчихова (к-хоз Красная Звезда)
Рождение ребёнка
07.11.1922

Сын: Напалков Аркадий Тихонович

Отец ребёнка: Напалков Тихон Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новопашина Домна Тихоновна

Отец ребёнка: Напалков Тихон Никитич

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.03.1961
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область