Напалкова (Русакова) Евдокия (Авдотья) Дмитриевна
Место рожденияд. Малая Менчихова (к-хоз Красная Звезда)
Дата рождения1883
Дата смерти22.03.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Русаков Дмитрий
Мать: не указана
д. Малая Менчихова (к-хоз Красная Звезда)
Рождение ребёнка
07.11.1922
Сын: Напалков Аркадий Тихонович
Отец ребёнка: Напалков Тихон Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новопашина Домна Тихоновна
Отец ребёнка: Напалков Тихон Никитич
Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
22.03.1961
Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область