Дживанов (Чиванов) Даниил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дживанов (Чиванов) Даниил

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Место рождения

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы

Дата рождения

19.12.1832

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1832

Отец: Дживанов Карп

Мать: Дживанова Анастасия

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
27.05.1861

Жена: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
17.03.1865

Сын: Дживанов (чиванов) Алексей

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
07.05.1868

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Дживанов Андрей

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дживанов (чиванов) Василий

Мать ребёнка: Дживанова Мария

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
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