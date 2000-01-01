Дживанов (Чиванов) Даниил
Место рожденияРоссия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Дата рождения19.12.1832
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1832
Отец: Дживанов Карп
Мать: Дживанова Анастасия
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
27.05.1861
Жена: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
17.03.1865
Сын: Дживанов (чиванов) Алексей
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
07.05.1868
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
27.10.1878
Сын: Дживанов Андрей
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дживанов (чиванов) Василий
Мать ребёнка: Дживанова Мария
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы