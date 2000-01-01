Дживанова (Колесникова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1841
Отец: Колесников Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
27.05.1861
Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
17.03.1865
Сын: Дживанов (чиванов) Алексей
Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
07.05.1868
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
27.10.1878
Сын: Дживанов Андрей
Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дживанов (чиванов) Василий
Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Смерть
Неизвестно