Дживанова (Колесникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дживанова (Колесникова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Колесников Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
27.05.1861

Муж: Дживанов (чиванов) Даниил

Россия, Таврида, Симферполь, Петропавловский собор
Рождение ребёнка
17.03.1865

Сын: Дживанов (чиванов) Алексей

Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
07.05.1868

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
27.10.1878

Сын: Дживанов Андрей

Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дживанов (чиванов) Василий

Отец ребёнка: Дживанов (чиванов) Даниил

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Смерть
Неизвестно
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