Дживанова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1832
Сын: Дживанов (чиванов) Даниил
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
26.01.1836
Сын: Дживанов Григорий
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
09.03.1838
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
07.05.1840
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
08.04.1842
Сын: Дживанов Николай
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
03.04.1845
Сын: Дживанов Георгий
Отец ребёнка: Дживанов Карп
Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дживанов Карп
Смерть
Неизвестно