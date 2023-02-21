Дживанова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дживанова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1832

Сын: Дживанов (чиванов) Даниил

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
26.01.1836

Сын: Дживанов Григорий

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
09.03.1838

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
07.05.1840

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
08.04.1842

Сын: Дживанов Николай

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Рождение ребёнка
03.04.1845

Сын: Дживанов Георгий

Отец ребёнка: Дживанов Карп

Россия, Таврида, Симферпольский уезд, д. Курцы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дживанов Карп

Смерть
Неизвестно
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