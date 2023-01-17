Боровцова Антонина Зотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровцова Антонина Зотиковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1905

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Боровцов Федор Яковлевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Боровцов Федор Яковлевич

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровцов Федор Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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