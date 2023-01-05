Боровцов Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровцов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боровцова) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Боровцова Антонина Зотиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1905
Дочь: (Боровцова) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Боровцова Антонина Зотиковна
Смерть
Неизвестно