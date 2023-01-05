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Боровцов Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

гм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровцов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боровцова) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Боровцова Антонина Зотиковна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровцова Антонина Зотиковна

Рождение ребёнка
01.03.1905

Дочь: (Боровцова) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Боровцова Антонина Зотиковна

Ульяновка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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