Горбунов Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Место жительства
1857
Бракосочетание
09.02.1870 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1871 ст.
Сын: Горбунов Николай Иванович
Мать ребёнка: Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна
Рождение ребёнка
26.09.1873 ст.
Мать ребёнка: Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна
В записи о рождении метрической книги фамилия отца ошибочно указана как "Шаманин"
Смерть
Неизвестно