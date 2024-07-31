Горбунов Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбунов Иван Алексеевич

Горбунов Иван Алексеевич

Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Горбунов Алексей Фёдорович

Мать: Горбунова (Горбунова) Евфросинья Ларионовна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1870 ст.

Жена: Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1871 ст.

Сын: Горбунов Николай Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.09.1873 ст.

Сын: Горбунов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
В записи о рождении метрической книги фамилия отца ошибочно указана как "Шаманин"
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.