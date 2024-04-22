Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна

Место рождения

Пайтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Пайтовская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.02.1870 ст.

Муж: Горбунов Иван Алексеевич

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1871 ст.

Сын: Горбунов Николай Иванович

Отец ребёнка: Горбунов Иван Алексеевич

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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