Горбунова (Кудрина) Зиновия Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
09.02.1870 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1871 ст.
Сын: Горбунов Николай Иванович
Отец ребёнка: Горбунов Иван Алексеевич
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно